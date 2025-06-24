الدفاع اليمنية للرسالة: حصارنا للاحتلال سيظل مستمرًا

أكدّ العميد الركن عابد ثور مستشار مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اليمنية، بأن العدوان الأخير بين إيران والكيان الصهيوني خلال الأسبوعين الماضيين، وما تبعه من وقف إطلاق نار، لا يغيّر من مركزية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن "غزة ستظل قضيتنا ومصيرنا المشترك".

وقال ثور في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اللحظة، لم تتوقف اليمن عن إسناد غزة سياسيًا وعسكريًا وشعبيًا، لأن فلسطين تعيش في قلوبنا، ومعركة غزة هي معركة كل الأحرار".

وأكد أن اليمن، بقيادة قواتها المسلحة وقيادتها الثورية، مستمرة في فرض الحصار البحري والجوي على الكيان الصهيوني، ولن تسمح بمرور أي سفينة إلى موانئ الاحتلال، مهما كانت جنسيتها أو وجهتها.

وأضاف: "العدو تجاهل المطالب الإنسانية بإدخال الغذاء والدواء وفتح المعابر، ولذلك سيبقى الرد اليمني مستمرًا بصواريخنا وطائراتنا المسيّرة".

وأوضح ثور أن الخروج الجماهيري الأسبوعي في اليمن منذ بدء العدوان على غزة هو تجلٍّ واضح لعمق الانتماء الشعبي للقضية الفلسطينية، مؤكدًا: "أهل غزة هم أهلنا، أعراضهم أعراضنا، وسنُسخّر كل إمكانياتنا العسكرية والاقتصادية لإسنادهم حتى تُرفع عنهم المعاناة ويُعاد إعمار ما دمره الاحتلال".

كما انتقد المواقف العربية الرسمية، واصفًا إياها بـ"المخزية والمذلة"، مؤكدًا أن الشعب اليمني لن ينتظر تحرّكًا من حكومات خانعة، بل سيواصل الوقوف مع غزة حتى التحرير.

وختم عابد ثور بالقول: "ما دامت اليمن موجودة، فكونوا على يقين أن إسرائيل وأمريكا ستبقيان محاصرتين في البحر الأحمر، وأن غزة لن تُترك وحدها أبدًا. النصر قريب بإذن الله، وسنظل على العهد حتى النهاية".