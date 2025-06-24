الإعلامي الحكومي: 516 شهيداً في استهداف الاحتلال للمدنيين قرب مراكز المساعدات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن عدد ضحايا المجازر الإسرائيلية بحق المجوعين الذين استهدفوا أثناء توجههم لمراكز توزيع المساعدات ارتفع إلى 516 شهيداً.

وأضاف المكتب في بيان له، السبت أن عدد الجرحى بلغ 3799 إصابة، فيما لا يزال 39 في عداد المفقودين جراء ما وصفته بـ"مصائد الموت الإسرائيلية- الأمريكية".

وعلى مدار الأيام الماضية، استهدفت قوات الاحتلال نقاط توزيع مساعدات، سواءً في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والإصابات.

وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.