وزارة الصحة: 79 شهيدًا و391 إصابة في غزة خلال آخر 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 79 شهيدًا، من بينهم 5 شهداء انتُشلوا من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 391 إصابة متفاوتة الخطورة، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض أو في الطرقات، حيث تعيق الأوضاع الميدانية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 56,156 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 132,239. أما منذ 18 مارس 2025، فقد بلغت الحصيلة 5,833 شهيدًا و20,198 إصابة.

وفي سياق استهداف العاملين في المساعدات الإنسانية، سجلت الوزارة خلال الساعات الأخيرة استشهاد 33 شخصًا وإصابة 267، ليصل إجمالي شهداء المساعدات إلى 549 شهيدًا وأكثر من 4,066 إصابة.