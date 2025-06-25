العكلوك: توزيع المساعدات سيتم عبر المؤسسات لضمان النزاهة والعفة

أعلن الدكتور علاء الدين العكلوك، عضو الهيئة القيادية للتجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أنه تم الاتفاق مع المؤسسات الدولية والمحلية وشبكة المنظمات الأهلية على أن تتم عملية توزيع المساعدات عبر هذه الجهات لضمان معايير العفة والنزاهة في التوزيع.

وفي تصريح له، جدد العكلوك شكره لوجهاء وأعيان القبائل والعشائر الفلسطينية على جهودهم في تأمين المساعدات، داعياً إياهم إلى الابتعاد عن عملية توزيع المساعدات وجمع الأسماء، وترك المهمة للمؤسسات المختصة لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في التوزيع.

كما وجه العكلوك شكرًا خاصًا للصحفيين والإعلاميين الذين واكبوا هذا الحدث الوطني الكبير، مشيدًا بتغطيتهم المشرفة التي تبرز معاناة الشعب الفلسطيني وجهوده المستمرة في مواجهة التحديات. ودعا الإعلاميين إلى مواصلة دورهم في دعم القضايا الوطنية وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لخدمة أبناء الوطن.