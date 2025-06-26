المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يروّج الأكاذيب لتبرير استمرار الحصار والتجويع

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانًا اليوم، أكد فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الترويج لأكاذيب وادعاءات مفبركة لتبرير سياساته العدوانية المتمثلة في استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 118 يومًا، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضح البيان أن المزاعم التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس حول سيطرة الحكومة الفلسطينية وحركة حماس على المساعدات شمال قطاع غزة هي ادعاءات كاذبة تهدف إلى شرعنة استمرار التجويع والهجمات الاقتصادية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار المكتب إلى أن عمليات تأمين المساعدات تمت بواسطة العائلات والعشائر الفلسطينية بشكل شعبي ومستقل، دون أي تدخل من الحكومة أو الفصائل، في محاولة لتوفير ما يمكن من الغذاء للمجتمع المدني الذي يعاني من أوضاع إنسانية كارثية.

واتهم المكتب الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة "هندسة الفوضى" من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات بهدف خلق مبررات واهية للإبقاء على إغلاق المعابر ومنع دخول الإغاثة. ووصف ذلك بأنه جريمة ضد الإنسانية تستهدف أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية بسبب الحصار.