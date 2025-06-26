عاكف المصري: توزيع المساعدات يجري عبر المؤسسات المختصة

أعلن المفوض العام لهيئة شؤون العشائر بقطاع غزة، عاكف المصري، أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية تجري حاليًا عبر المؤسسات الدولية والمحلية المختصة، وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الهيئات الدولية. وأكد أن دور العشائر انتهى عند تأمين المساعدات، مشيرًا إلى أن ما حدث في المحافظات الجنوبية من تجاوزات يجري العمل على متابعتها، وأن المتورطين لن يفلتوا من المحاسبة.

وأوضح المصري أن الجهود تُبذل لتكريس النظام الذي تحقق في محافظتي غزة والشمال ليشمل محافظتي خان يونس والوسطى.

وفيما يتعلق بتدخل الاحتلال "الإسرائيلي"، أشار المصري إلى أن دولة الاحتلال ما زالت ترفض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات، معتبرًا ذلك محاولة مكشوفة لإلغاء دور الوكالة وشطبها من القطاع.

وأكد المصري على وقوف هيئة العشائر إلى جانب الأونروا، مشددًا على الاستعداد الكامل لتأمين عملها وضمان استمرار خدماتها الإنسانية في ظل محاولات الاحتلال لعرقلة ذلك.