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أمن المقاومة يحيد اللصوص ويوزع المساعدات في بني سهيلا وشارع البحر

أمن المقاومة يحيد اللصوص ويوزع المساعدات في بني سهيلا وشارع البحر
أمن المقاومة يحيد اللصوص ويوزع المساعدات في بني سهيلا وشارع البحر

الرسالة نت

كشف مصدر في أمن المقاومة أن وحدة "سهم" بالتعاون مع قوة من جهاز المباحث نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من تحييد 17 شخصًا متورطًا في سرقة كميات من الدقيق، وذلك قرب دوار بني سهيلا وشارع البحر ودوار السنية.

وأكد المصدر أن جميع الكميات تمت إعادة توزيعها على المواطنين مجانًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المقاومة على إيصال المساعدات لمستحقيها وحماية الموارد الإنسانية.

وشدد المصدر على أن أمن المقاومة سيتعامل بحزم مع أي محاولات للسرقة أو الفوضى، متوعدًا اللصوص بالمحاسبة والضرب بيد من حديد لضمان استقرار الأمن وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

 

 

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