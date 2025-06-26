القائد الإيراني الداعم لفلسطين: فصائل المقاومة تنعى اللواء "الحاج رمضان"



نعت فصائل المقاومة الفلسطينية القائد الإيراني البارز اللواء محمد سعيد إيزدي، المعروف بـ"الحاج رمضان"، مسؤول ملف فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، والذي ارتقى شهيدًا خلال عدوان إسرائيلي استهدف مدينة قم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – أن الشهيد الحاج رمضان كان "القائد المباشر عن العلاقة مع قيادة المقاومة الفلسطينية، وفي القلب منها حماس والقسام"، مشيرة إلى أن الاحتلال اغتاله بسبب دوره المركزي في دعم المقاومة الفلسطينية وتطوير قدراتها، معتبرة أن "دماء الشهداء توحّد الأمة وتُعجل بزوال الكيان الصهيوني".

وقالت الكتائب إن الشهيد "كرّس حياته للقدس وفلسطين، وكان من أبرز من حملوا همّ المقاومة، وقدموا لها الدعم والإسناد الحقيقي على مدار سنوات"، مؤكدة أن هذا الاغتيال الغادر "لن يضعف روح المقاومة، ولن يوقف مسيرة المجاهدين".

بدورها، نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد، ووصفت الحاج رمضان بأنه "من أعمدة الدعم للمقاومة الفلسطينية، قضى حياته في نصرة الشعب الفلسطيني"، معتبرة أن استشهاده هو "خسارة فادحة لفلسطين ولأحرار الأمة، لكن دمه سيبقى وقودًا لمسيرة المقاومة حتى النصر والتحرير".

أما ألوية الناصر صلاح الدين – الجناح العسكري للجان المقاومة – فأشادت بما قدمه الحاج رمضان لفلسطين والمقاومة على مدار أكثر من 30 عامًا، مؤكدة أنه كان "قائدًا أسطوريًا ساهم في كسر هيبة الكيان الصهيوني"، وأن اغتياله يمثل "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود"، لكنها لن توقف المقاومة ولن تفرغها من قياداتها.

وفي السياق نفسه، أصدرت حركة المجاهدين الفلسطينية بيانًا نعت فيه الشهيد القائد، معتبرة أن "اغتياله تأكيد جديد على وحدة الجبهة في مواجهة الاحتلال"، وأشارت إلى أن "الشهيد الكبير شكّل أحد أعمدة الدعم الإستراتيجي للمقاومة الفلسطينية"، مؤكدة أن الرد على جرائم الاحتلال يكون بالمزيد من التلاحم والتصعيد المقاوم.

وأجمعت بيانات الفصائل على أن عملية الاغتيال الصهيونية تأتي في سياق العدوان المتصاعد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة بأكمله، في محاولة لإضعاف الدعم الإيراني المتواصل للشعب الفلسطيني، إلا أن هذه الخطوة – بحسب الفصائل – "لن تفلح في زعزعة الحاضنة الداعمة للمقاومة".

كما أبرزت البيانات روح التضامن العميق بين الشعبين الفلسطيني والإيراني، وثمنت الفصائل موقف إيران الثابت في دعم القضية الفلسطينية، على المستويين الشعبي والرسمي، وعلى رأسهم السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية.