غوتيريش: "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي ويجب محاسبة المسؤولين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي، وأنه يجب محاسبة المسؤولين عند حدوث الانتهاكات.

جاء ذلك في تصريحات، الجمعة، أدلى بها للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وسأل أحد الصحفيين غوتيريش عن تقارير تفيد بتلقي جنود الاحتلال الإسرائيلي أوامر بقتل مدنيين فلسطينيين، وعما إذا كان الوقت حان لكي تفرض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عقوبات على "إسرائيل".

وردّ غوتيريش على السؤال قائلا: "ليست هناك حاجة إلى تقارير لرؤية ارتكاب انتهاكات كبيرة للقانون الدولي، وعندما يحدث انتهاك، يجب محاسبة المسؤولين".

ورداً على اتهامات "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من "إسرائيل" والولايات المتحدة ضد الأمم المتحدة بنشر معلومات كاذبة عن قتل أشخاص في مراكز توزيع المساعدات، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "الصور التي رآها الجميع لم نختلقها نحن".