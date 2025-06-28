الصحة العالمية: 112 طفلًا يدخلون مستشفيات غزة يوميًا بسبب سوء التغذية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن نحو 112 طفلًا فلسطينيًا يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يوميًا لتلقي العلاج، من سوء التغذية منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح صحفي، يوم السبت: إن "الوضع في غزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة وحصار خانق تجاوز مرحلة الكارثة".

وأضاف أن 17 مستشفى تعمل جزئيًا من أصل 36 في القطاع، مشيرًا إلى عدم وجود مستشفى في شمال غزة، أو في رفح جنوبًا.

ولفت إلى أن 500 شخص "قتلوا" أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية التي تتبع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، ولا تشمل الأمم المتحدة.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية تمكنت بشكل "محدود للغاية" من الوصول إلى غزة للمرة الأولى هذا الأسبوع بعد 2 مارس/ آذار الماضي.