القسام: أوقعنا قتلى وجرحى باستهداف 4 "حفارات إسرائيلية" شرقي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استهداف 4 "حفارات" إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام عبر قناتها على "تليغرام"، يوم السبت: إن "مجاهديها استهدفوا 4 (حفّارات) -بواقر- هندسية صهيونية بقذائف (الياسين 105)، واشتعال النيران فيها".

وأضافت أن "مجاهدبها رصدوا عددًا من جنود الاحتلال قتلى وجرحى في مكان الاستهداف، إضافة إلى هبوط الطيران المروحي للإخلاء وسط بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي القطاع".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تواصل فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة فيه القتلى والجرحى.