الأونروا: نظام توزيع المساعدات الجديد في غزة يحوّلها إلى ساحة للقتل

صرحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن نظام توزيع المساعدات الذي تم إطلاقه وفق الآلية الأمريكية الإسرائيلية الجديدة تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة. وأكدت الوكالة أن التقارير تشير إلى مقتل أكثر من 400 شخص يعانون من الجوع منذ بدء تشغيل هذا النظام قبل شهر فقط.

وأضافت الأونروا أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية، حيث بات السكان المحاصرون يتعرضون للقتل أثناء محاولتهم الحصول على المواد الغذائية الأساسية. وناشدت الوكالة بضرورة وقف إطلاق النار الفوري ورفع الحصار المفروض على القطاع، لاستعادة التدفق المنتظم للإمدادات المنقذة للحياة، ولضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عراقيل أو مخاطر.

يأتي هذا التصريح في ظل استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث تحذر مؤسسات حقوقية وإنسانية من أن الحصار والإجراءات الإسرائيلية تزيد من معاناة السكان المحاصرين وتفاقم أزمة الغذاء.