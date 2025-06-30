الإعلامي الحكومي: الاحتلال يستهدف 256 مركزًا للنزوح منذ بداية الحرب

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف مراكز النزوح والإيواء في قطاع غزة، في ظل العمليات العسكرية المستمرة منذ بدء الحرب، حيث ارتفع عدد المراكز التي طالها القصف إلى 256 مركزًا، تضم أكثر من 700 ألف نازح، وفق مصادر محلية وتقارير حقوقية.

وذكر في بيان نقلته "الرسالة نت" أنه خلال شهر يونيو الجاري فقط، تم تسجيل استهداف 11 مركزًا جديدًا، مما يسلّط الضوء على النمط المتكرر للهجمات ضد مواقع يفترض أنها تشكّل ملاذًا آمنًا للمدنيين، لاسيما العائلات التي فقدت مساكنها نتيجة القصف.

وأفاد بيان الإعلامي الحكومي أن الغالبية العظمى من هذه المراكز تقع داخل المدارس التعليمية، التي تحولت إلى مراكز إيواء مؤقتة بعد تدمير آلاف الوحدات السكنية. وتشير الجهات الحقوقية إلى أن استهداف هذه المواقع يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تنص على حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وحمل الإعلامي الحكومي، مؤسسات حقوقية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإعادة إعمار البنية التحتية التي دُمرت بفعل العدوان المستمر".