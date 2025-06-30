26 شهيدًا باستهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات بغزة وخانيونس

استشهد 26 مواطنًا مدنيًا، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف المجوعين الذين تجمعوا قرب مركز لتوزيع المساعدات في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وجنوب غربي مدينة خان يونس.

وعن مصادر محلية، فإنّ الاحتلال استهدف "بركس اسليم" في داخله مساعدات إغاثية، في منطقة عسقولة في شارع شحيبر بحي الزيتون، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، أنّ الشهداء وصلوا إلى المستشفى عبارة "أشلاء"، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفتهم عند مستودع الأغذية.

ووفق مصادر إعلامية، فإن المستودع التجاري يستخدم من قبل مؤسسات خيرية لاستلام وتسليم مساعدات إنسانية للمحاصرين في القطاع.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف منتظري المساعدات والمدنيين قرب المراكز الأمريكية الإسرائيلية في مناطق جنوبي قطاع غزة.

وألقت طائرة إسرائيلية مسيرة قنبلة، تزامنًا مع إطلاق النار، على منتظري المساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مجتمع ناصر الطبي، بأن المشفى استقبل 13 شهيدًا وأكثر من 50 مصابًا جراء استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في شارع الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس.

وصعّد الاحتلال من قصفه خلال الليل، مستهدفًا مناطق عدة بقطاع غزة؛ ما أدى لارتقاء أكثر من 30 مواطنًا وإصابة آخرين منذ فجر الاثنين، ضمن إبادة جماعية متواصلة.

من جهتها، أدانت الهيئة العامة لشؤون العشائر في غزة، الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مركز توزيع المساعدات في منطقة الزيتون.

وأضافت الهيئة في بيان تلقته "الرسالة نت"، أن هذه الجريمة تأتي امتداداً لمسلسل الجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بهدف تجويع الشعب الفلسطيني ونشر الفوضى، وتحويل مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد موت ومعسكرات اعتقال.

وبينت أن هذه الاستهدافات أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 مواطن، وإصابة نحو 4000 آخرين، فضلاً عن فقدان قرابة 40 مواطناً لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وشددت، أن استهداف الاحتلال لمراكز توزيع الغذاء والمواد الإنسانية هو إمعان في تجويع الشعب الفلسطيني ونشر الفوضى؛ وارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومحاولة كسر صموده ودفعه نحو الاستسلام أو التهجير القسري.

وجددت الهيئة التأكيد على أن هذه السياسة لن تنال من عزيمة المواطنين "الذين يواصلون صمودهم الأسطوري رغم الحصار والعدوان والجوع".

وطالبت الهيئة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال تحت سمع وبصر العالم.

وشددت على ضرورة العمل الفوري لإنهاء عمليات التجويع الممنهج بحق الشعب الفلسطيني، وفتح الممرات الإنسانية الآمنة لإدخال المساعدات والمواد الأساسية دون قيد أو شرط.