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الاحتلال يعتقل 20 شابًا من طالبي المساعدات في رفح

الاحتلال يعتقل 20 شابًا من طالبي المساعدات في رفح
الاحتلال يعتقل 20 شابًا من طالبي المساعدات في رفح

الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، أكثر من 20 شابًا من طالبي المساعدات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن حاصرتهم الدبابات أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات المقدّمة عبر منظمات أمريكية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المنطقة، حيث تواجد الشباب بحثًا عن الغذاء والإمدادات الأساسية، لتقوم باعتقالهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار الحصار المشدد والقصف المستمر الذي أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء.

من جهتها، أدانت مؤسسات حقوقية الحادثة، واعتبرتها جزءًا من سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد سكان القطاع.

 

 

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