قتل وحصار وتجويع.. مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ633

يتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة في يومه الـ633، حيث لا تزال آلة الحرب تستهدف المدنيين والمنازل والبنية التحتية، مخلّفة المزيد من الشهداء والجرحى، وسط تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية.

فجر اليوم، ارتقى 3 شهداء وأصيب عدد آخر بجروح، إثر قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين المنتظرين للحصول على المساعدات شرق دوار النابلسي غرب مدينة غزة. وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، أسفر قصف مدفعي عن دمار وأضرار بالغة، إلى جانب وقوع إصابات.

وأعلن مستشفى العودة - النصيرات وصول شهيد و44 إصابة، جراء استهداف شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة. كما توفي الشاب أيوب صابر أبو الحصين (29 عامًا) بسبب سوء التغذية الحاد، وهو من سكان رفح الذين أجبروا على النزوح إلى خانيونس بسبب العدوان.

وفي مجزرة جديدة مساء أمس، استهدفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "العيماوي" في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 سيدات، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال استراحة "الباقة" غرب غزة، مما أدى إلى ارتقاء 33 شهيدًا، من بينهم الصحفي إسماعيل أبو حطب، إضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 56,531 شهيدًا و133,642 مصابًا، في وقت يواجه فيه القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة مع استمرار إغلاق المعابر ومنع المساعدات.