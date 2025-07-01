وزارة الصحة تعلن عن توقف خدمات غسيل الكلى في مجمع الشفاء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم ؛ عن توقف خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بشكل كامل نتيجة نفاد الوقود، مع الإبقاء على تقديم خدمات العناية المركزة لساعات قليلة فقط.

وأكدت الوزارة أن استمرار أزمة الوقود يهدد حياة جميع المرضى والجرحى في المستشفيات، مما ينذر بمأساة إنسانية كبرى. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في ممارسة سياسة تقطير الوقود للمستشفيات، مما فاقم من الأزمة الصحية.

وناشدت وزارة الصحة المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحماية المنظومة الصحية من الانهيار، والعمل على توفير الإمدادات الطبية اللازمة بشكل فوري.