لازاريني: "مؤسسة غزة الإنسانية" لا تقدم للفلسطينيين سوى الرصاص والتجويع

اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، يوم الثلاثاء، أن "مؤسسة غزة الإنسانية" "لا تقدم سوى التجويع والرصاص" للمدنيين بالقطاع، مؤكدًا أن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط المؤسسة التي تديرها الولايات المتحدة الأميركية، و"إسرائيل".

وقال لازاريني في تدوينة على منصة "إكس"، إن "أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة (للمساعدات بقطاع غزة) بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي".

وأوضح أن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" لأنها "لا تُقدم سوى التجويع وإطلاق النار" على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف مفوض عام الأونروا أنه منذ انطلاق مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" في 27 مايو/ أيار الماضي، "قُتل 500 جائع على الأقل وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء استماتتهم للحصول على الغذاء".

ومنذ فجر اليوم، استشهد 11 مواطنًا وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات قرب محور "نتساريم" شمالي المحافظة الوسطى، وشمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وارتفع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية بقطاع غزة، إلى 591 شهيدًا، و4216 إصابة، و39 مفقودًا، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 189 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.