الدفاع المدني: 70 شهيداً ومئات الجرحى في يوم دامٍ بغزة

قال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، محمود بصل، بأن مدينة غزة شهدت منذ ساعات الفجر أكثر الأيام دموية وصعبة.

وأوضح بصل أنه تم استهداف أكثر من 25 منزلًا بشكل مباشر، إضافة إلى خمس تجمعات للمواطنين، وأسفرت هذه الاستهدافات عن ارتقاء نحو 70 شهيدًا، بينهم 11 من المتجمعين بانتظار المساعدات، و12 طفلًا، و14 امرأة، إلى جانب أكثر من 200 مصاب، بينهم حالات حرجة.

وأكد أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تعمل على انقاذ وانتشال مواطنيين من منزل عائلة ابو سمرة الذي تم استهدافة عصر هذا اليوم بشارع كشكو بحي الزيتون شرق مدينة غزة. حيث يعتقد أن أكثر من 30 مواطن ما زالوا حتى اللحظة تحت أنقاض المنزل المستهدف والمكون من 6 طوابق.

وفي حي التفاح شرق مدينة غزة تم استهداف أكثر من 25 مواطن تحت أنقاض منزل يعود لعائلة الدهدار بينهم أحياء وشهداء بمحيط مسجد الجولاني عصر هذا اليوم.

وبيّن أن الطواقم لم تتمكن حتى اللحظة من الوصول للمنطقة نتيجة الاستهداف المتكررة بالمنطقة.