معاريف: طيارو الاحتلال ألقوا ذخائر (فائضة) على غزة في طريق عودتهم من قصف إيران

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير خطير، أن طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي اقترحوا في اليوم الأول من العدوان على إيران، إلقاء الذخائر التي تبقت معهم على قطاع غزة خلال عودتهم، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل غرفة قيادة العمليات التابعة لفرقة غزة، ليتم تحويل الاقتراح إلى روتين يومي مع ساعات قليلة فقط من بدء العمليات.

وبحسب الصحيفة، فقد أمر قائد سلاح الجو الإسرائيلي بتوسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل جميع الأسراب، ما أدى إلى تكثيف الهجمات على غزة، دون الحاجة لإضافة طائرات أو قوات جديدة.

وقالت الصحيفة إن الطائرات المقاتلة، التي كانت في طريق عودتها من تنفيذ مهامها في إيران، ألقت يوميًا مئات الذخائر على أهداف في قطاع غزة، بتوجيه من القوات البرية، ضمن سياسة استغلال الذخائر المتبقية بدلاً من العودة بها.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة "ضاعفت فعليًا" من قوة الهجمات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال الأيام الـ12 من القتال، وأسهمت في تعزيز القدرات الهجومية دون كلفة لوجستية إضافية.

ويؤكد هذا التقرير الطبيعة العشوائية والعدوانية للسياسات الإسرائيلية، إذ تحوّلت غزة إلى ساحة تفريغ ذخائر، وسط صمت دولي عن استهداف المدنيين والبنى التحتية المحاصرة في القطاع المنكوب.