استشهاد ثلاثة من محرري (وفاء الأحرار) المبعدين إلى غزة

أعلن مكتب إعلام الأسرى عن استشهاد ثلاثة من الأسرى المحررين في صفقة "(وفاء الأحرار)"، المبعدين إلى قطاع غزة، وذلك إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المواقع في القطاع فجر اليوم.

وذكر المكتب أن الشهداء هم:

مهدي شاور من مدينة الخليل

أيمن أبو داوود من مدينة الخليل

بسام أبو سنينة من مدينة القدس

وكان الشهداء الثلاثة قد أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل المعروفة بصفقة "(وفاء الأحرار)" عام 2011، والتي أبرمت بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية، وتم بموجبها إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وأكدت مصادر محلية أن القصف الذي أدى لاستشهادهم وقع في ساعة متأخرة من الليل واستهدف مكاناً يتواجدون فيه في وسط قطاع غزة.

يُشار إلى أن الاحتلال يعمد بين الحين والآخر إلى استهداف مبعدي الضفة الغربية والقدس إلى غزة، في محاولة لإعادة تصفية من أُفرج عنهم بصفقات تبادل، في خرق فاضح لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وتشهد غزة تصعيداً متواصلاً من قبل الاحتلال، وسط تصاعد في أعداد الشهداء، وغياب أي ضمانات دولية لحماية المدنيين والأسرى السابقين