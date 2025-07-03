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اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى وسط تشديدات إسرائيلية ومنع للمصلين

اقتحانات الأقصى
اقتحانات الأقصى

الرسالة نت

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، بالتزامن مع تشديدات أمنية فرضتها سلطات الاحتلال في محيط المسجد وعلى بواباته، حيث تم التضييق على دخول المصلين، ومنع عدد منهم من الدخول، إضافة إلى استمرار سياسة إبعاد الناشطين والمرابطين عن المسجد والبلدة القديمة في القدس.

وبحسب معطيات رسمية فلسطينية، فقد شهد المسجد الأقصى خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي أكثر من 25 اقتحامًا نفذها المستوطنون، تخللتها طقوس تلمودية داخل باحاته.

كما أغلقت قوات الاحتلال المسجد 11 مرة خلال الشهر ذاته، ومنعت دخول المصلين في أوقات مختلفة بحجة "الوضع الأمني"، وواصلت فرض إجراءات تهويدية مشددة على البلدة القديمة، طالت أيضًا مصلى قبة الصخرة.

 

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