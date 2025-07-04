"القسام": دمرنا دبابة من نوع "ميركافاة" وسط غزة

تُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ضمن "طوفان الأقصى"، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، حيث استهدفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال وسط قطاع غزة، أسفر عن إصابات محققة.

وقالت "كتائب القسام"، في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، اطلعت عليه "الرسالة نت"، قيام مقاتليها بتدمير دبابة من نوع "ميركافاة" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة غزة.

وأضافت أنها دكت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون الثقيلة، شرق حي التفاح بمدينة غزة، أمس الخميس.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل الجندي "أساف زامير" وإصابة ٢ بجراح خطيرة من الكتيبة "المدرعة 52" في حدث أمني بخانيونس جنوب القطاع.