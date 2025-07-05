المبادرة الوطنية: ندعو لتشكيل حكومة توافق وطني سريعاً لمواجهة آثار الإبادة

أكد عائد ياغي، مسؤول حركة المبادرة الوطنية في قطاع غزة، أن اليوم الثاني للحرب هو يوم وطني فلسطيني يقرره الفلسطينيون، مشيراً إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب خطوات عاجلة لمواجهة تداعيات حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقال ياغي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن حركة المبادرة تتطلع إلى تشكيل حكومة توافق وطني تحظى بموافقة جميع القوى الوطنية الفلسطينية، للتصدي للتحديات الكبرى التي أفرزتها الحرب، محذراً من خطورة استمرار حالة الفراغ السياسي والإداري التي أوجدتها الكارثة الحالية.

وأضاف: «إن تعذّر التوصل إلى حكومة توافق وطني سريعاً، نذكّر بما جرى التوافق عليه في نهاية العام الماضي بين عدد من الفصائل الفلسطينية، حول تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تتولى مهام محددة ومتفق عليها ولأجل زمني محدد، لضمان إدارة شؤون المواطنين في هذه المرحلة الحرجة».

وشدد ياغي على ضرورة بدء تنفيذ هذه الخطوات منذ اليوم الأول، وحتى خلال الستين يوماً المقبلة، مؤكداً أن ملء الفراغ القائم بات أمراً ملحاً يتطلب تحرك جميع الأطراف فور وقف إطلاق النار، لتشكيل حكومة تتولى إدارة المرحلة القادمة.

وأعرب عن أمله بأن يجري العمل سريعاً لتحقيق هذه الأهداف، حفاظاً على وحدة الموقف الفلسطيني، وصوناً لمصالح الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة غير مسبوقة.