حشد للرسالة: إسرائيل تصرّ على منع عمل الأونروا والمنظمات الدولية

أكد صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن الحديث عن وقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة بات وهماً، في ظل استمرار الاحتلال في تنفيذ جرائمه بحق السكان المدنيين، عبر سياسات القتل والتجويع، ومنع عمل المنظمات الدولية وعلى رأسها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأوضح عبد العاطي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال لجأ إلى استبدال دور المنظمات الدولية بشركات أمنية أمريكية تتولى توزيع المساعدات، الأمر الذي أسفر عن ارتكاب المزيد من المجازر، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 730 شهيداً، إضافة إلى نحو 5 آلاف إصابة، وفقدان عشرات المواطنين، في إطار سياسات إجرامية تُكرس شريعة الغاب بعيداً عن مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأشار إلى أن تقارير الهيئة الدولية «حشد» وتقارير المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تكشف عن تورط شركات تكنولوجية وأمنية وعسكرية في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مؤكداً ضرورة محاسبة هذه الشركات على دورها في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.