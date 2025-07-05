الديمقراطية للرسالة: يجب الانتقال إلى «اليوم التالي» وفق رؤية وطنية

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضرورة الانتقال إلى مرحلة «اليوم التالي» للأحداث الجارية في قطاع غزة، استناداً إلى رؤية وطنية فلسطينية شاملة، تكفل وحدة الموقف الفلسطيني وتُفشل محاولات العدو إشعال الفتنة بأشكال متعددة.

وشددت الجبهة في تصريح صحفي خاص بـ"الرسالة نت"، على أهمية حماية وحدة أراضي دولة فلسطين ومنع تمرير أي مشاريع دموية تستهدف تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وتفتيتها، أو النيل من الوحدة الكيانية لشعبنا في الأراضي المحتلة.

وأوضحت الجبهة أن وحدة الموقف الفلسطيني خلف صمود شعبنا في قطاع غزة تُشكل شرطاً ضرورياً لتحقيق الأهداف الوطنية المرسومة لمستقبل القطاع، والحفاظ على حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال.

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحيبها بموقف حماس بالموافقة على عرض الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولمدة 60 يوماً، وقالت: إن موقفنا هذا يستند إلى إدراكنا العميق لحق شعبنا في وقف آلة القتل والتجويع والتعطيش والموت في المستشفيات لخلوها من الدواء.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد أجرينا مشاورات عدة مع حركة حماس والجهاد الإسلامي في الزيارة الأخيرة لوفدنا القيادي إلى العاصمة المصرية برئاسة الأمين العام فهد سليمان، كما واصلنا مشاوراتنا من موقع المسؤولية المشتركة في صون مصالح شعبنا وحقه في الحياة الكريمة.

وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة أن يكفل الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي وطبقاً لمشاوراتنا مع حماس، فتح المعابر، وتدفق المساعدات الإنسانية غير المشروطة، وانسحاب قوات الاحتلال إلى الخطوط المتفق عليها في إتفاق 19/1/2025، وتوفير وسائل إيواء كريمة للنازحين على أنقاض منازلهم المدمرة على يد الاحتلال، ونقل الجرحى والمصابين والمرضى إلى الخارج للعلاج.

كما حذرت الجبهة الديمقراطية من محاولات نتنياهو وحكومته الإلتفاف على ما سوف يتم التوصل إليه، مؤكداً على ضرورة توفير ضمانات من الوسطاء لإدارة المفاوضات غير المباشرة، وصولاً إلى الوقف التام لحرب الإبادة الجماعية، والإنسحاب التام لقوات الاحتلال من القطاع.