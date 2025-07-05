بدران: قدمنا ردًا وطنيًا موحدًا على ورقة الإطار لوقف العدوان على غزة

أعلن رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، أن الحركة قدمت ردًا وطنيًا موحدًا إلى الوسطاء بشأن ورقة الإطار المتعلقة بوقف العدوان على قطاع غزة وآليات تنفيذها.

وأوضح بدران أن الرد جاء بعد سلسلة من الاتصالات الواسعة التي أجرتها حماس مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية، وشهدت مستوى عاليًا من التشاور العملي والجدي، ما أسفر عن توافق وطني داعم لموقف قوى المقاومة.

وأكد أن الرد صيغ بروح إيجابية وبالإجماع، وحظي بترحيب كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، في إطار جهد فلسطيني مسؤول يهدف للحفاظ على مكتسبات شعبنا وتثبيت موقف موحد في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة.