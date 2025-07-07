عشرات المستوطنين يُدنسون باحات "الأقصى"

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال الكاملة منذ العام 1967.

وقال مراسلنا نقلًا عن مصادر مقدسية، إن شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها أمّنت الحماية الكاملة للمستوطنين خلال اقتحام باحات "الأقصى"، ورافقتهم خلال جولاتهم الاستفزازية.

وتلقى المستوطنين، شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وتجولوا في باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من الأقصى، بحماية أمنية.

ونوهت المصادر إلى أن شرطة الاحتلال، شددت من إجراءاتها الأمنية على أبواب الأقصى وفي محيطه بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وعرقلت وصول المصلين والمرابطين للمسجد.

وعادة ما يقتحم المتطرفون اليهود، باحات المسجد الأقصى، يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين؛ صباحية وتبدأ الساعة الـ 07:00 وتستمر حتى الـ 11:30، ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر مدة ساعة ونصف.