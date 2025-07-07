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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع: " الجيش فشل بعملية (مركبات غدعون)
07 يوليو 2025 . الساعة: 11:08 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304726
كلمات مفتاحية
حرب غزة
الجيش الاسرائيلي
مقاومة غزة
مركبات جدعون
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