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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع: " الجيش فشل بعملية (مركبات غدعون)

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حرب غزة الجيش الاسرائيلي مقاومة غزة مركبات جدعون

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