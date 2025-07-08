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^200 مثال: غزة العزة

تأمين فوج جديد من المساعدات وتوزيعه وفق الآليات المؤسسية المعتمدة

خاص_ الرسالة نت

أكّد أبو بلال العكلوك، عضو الهيئة الإدارية للتجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أن فوجًا جديدًا من المساعدات سيُؤمَّن اليوم لصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظلّ استمرار العدوان والحصار المفروض منذ أكثر من 21 شهرًا.

وأشار العكلوك في تصريح خاص لـ"الرسالة" إلى أن الأيام القادمة ستشهد وصول دفعات إضافية من المساعدات، موضحًا أنّ التوزيع سيتم وفق الآليات المعتمدة من المؤسسات الرسمية والمنظمات ذات العلاقة، "دون أي تدخل من العشائر أو رجال الإصلاح في عملية التوزيع."

وشدد العكلوك على أهمية احترام الإطار المؤسسي في إيصال المساعدات للمستحقين، لضمان الشفافية والعدالة، خصوصًا في ظلّ الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.

 

 

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