بريطانيا تلوح بتدابير إضافية ضد "إسرائيل" إذا استمرت الإبادة بغزة

لوّح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، باتخاذ بلاده تدابير إضافية ضد "إسرائيل" إذا واصلت حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقال لامي في جلسة للبرلمان البريطاني، إن الوضع في قطاع غزة لا يُحتمل، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفق الأناضول.

وأضاف أنه "إذا تعذر ذلك واستمر الوضع الراهن في القطاع، فإن الحكومة البريطانية ستتخذ تدابير إضافية ضد إسرائيل".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن لامي تعليق بريطانيا مباحثاتها مع "إسرائيل" بشأن اتفاقية تجارة جديدة بين الجانبين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.