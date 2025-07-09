حماس: نواصل جهودنا لإنهاء العدوان ونبدي مرونة في المفاوضات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، استمرار قيادتها في بذل جهود مكثفة ومسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، بهدف التوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ويضمن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأعلنت الحركة، في تصريح صحفي رسمي، أنها أبدت مرونة ملحوظة خلال المفاوضات، ووافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى، في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الجارية وتحقيق تقدم فعلي.

وأشارت "حماس" إلى أن عدداً من القضايا الجوهرية ما زالت قيد التفاوض، من أبرزها:

تدفق المساعدات الإنسانية،

انسحاب قوات الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة،

توفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار.

وأكدت الحركة أن تعنت الاحتلال لا يزال يعقّد سير المفاوضات حول هذه النقاط، لكنها شددت على أنها تعمل بجدّية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان تطلعاته في الحرية، والأمن، والحياة الكريمة.