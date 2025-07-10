العكلوك: ما وصل من مساعدات لا يلبّي الحد الأدنى من احتياجات شعبنا

قال د. علاء الدين العكلوك، رئيس ملتقى الإصلاح والعشائر في (التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية)، إن الشاحنات العشر والمشطاح رقم ١٣٦ التي دخلت مؤخرًا إلى قطاع غزة لا تتبع لبرنامج الغذاء العالمي ولا لوكالة (الأونروا)، بل جرى توزيعها بالتنسيق على (التكايا) في مخيمات الإيواء والمدارس.

وأوضح العكلوك أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير وجبات طعام للأسر الفقيرة التي تواجه أوضاعًا إنسانية مأساوية، في ظل استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وشدّد العكلوك على أن ما وصل من مساعدات لا يلبّي الحد الأدنى من احتياجات شعبنا المجوع، في وقت يعيش فيه القطاع واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه.

ودعا العكلوك المؤسسات الدولية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة، وتكثيف جهودها في إيصال المساعدات الغذائية والطبية، خاصة إلى (المناطق المنكوبة والمحرومة) التي تعاني من نقص حاد في المواد الأساسية.