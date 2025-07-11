منتدى الإعلاميين ينعى الصحفي أحمد أبو عيشة

ينعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي أحمد أبو عيشة، مراسل وكالة "فلسطين اليوم"، والذي استشهد إثر قصف إسرائيلي استهدفه أمام منزله في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكد المنتدى أن الشهيد أبو عيشة ارتقى أثناء تأدية واجبه المهني في نقل حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان، ليُضاف اسمه إلى قائمة الصحفيين الذين دفعوا أرواحهم ثمناً للحقيقة.

وأشار المنتدى إلى أن عدد الصحفيين الذين استُشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 229 صحفيًا، في استمرار واضح للاستهداف الممنهج للكوادر الإعلامية الفلسطينية.

وجدّد المنتدى عهده بالسير على خطى الشهداء الإعلاميين الذين "كتبوا لفلسطين بدمائهم"، مؤكدًا تمسكه بالرسالة الإعلامية رغم المخاطر، ومواصلة أداء الواجب المهني والوطني.

واستنكر المنتدى ما وصفه بـ"الصمت والعجز الدوليين" في مواجهة الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين، داعيًا المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.