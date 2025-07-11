798 شهيدًا من منتظري المساعدات بغزة منذ نهاية مايو

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 798 شخصًا قُتلوا، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة منذ نهاية مايو الماضي.

وأوضح المكتب في بيان يوم الجمعة، أن 615 من الضحايا قُتلوا في محيط مواقع مؤسسة "غزة الإنسانية".

وأضاف أن 183 من الشهداء سقطوا على طرق مرور قوافل المساعدات.

والخميس، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية ارتفع إلى 773 شهيدًا، و5101 إصابة، و41 مفقودًا، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.

ودان المكتب في بيان له، بأشد العبارات هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المُجوّعين.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بدأت "إسرائيل" وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية".

ومنذ 18 عامًا، تحاصر سلطات الاحتلال قطاع غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتعتبر مؤسسة "غزة الإنسانية"، والشركات التابعة لها، مسؤولة عن الهجمات التي أدت إلى استشهاد الفلسطينيين، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.