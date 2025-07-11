حماس: فرض عقوبات على مقررة أممية تشجيع لجرائم الاحتلال

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" أن فرض الولايات المتحدة عقوباتٍ على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي؛ هو تعبير صارخ عن انحياز الإدارة الأمريكية الفج لجرائم الحرب الاسرائيلية.

ودعت حماس القرار استهتار أمريكي بالمؤسسات الأممية وممثليها، وما يصدر عنها من تقارير توثق الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة.

وأكدت حماس أن فرض الولايات المتحدة من إجراءات عقابية بحق مؤسسات وشخصيات تؤدي دورها المهني والأخلاقي تجاه حرب الإبادة في قطاع غزة، وآخرهم ألبانيزي، من شأنه أن يقوّض أسس القانون الدولي والإنساني، ويشجع قادة الاحتلال مجرمي الحرب على الاستمرار في جرائمهم الوحشية.

وطالبت حماس الإدارة الأمريكية بمراجعة هذه السياسات التي تضعها في موضع الشريك الفعلي في حملات قتل الأطفال والنساء وتدمير الحياة المدنية في قطاع غزة، وأن ترفع غطاءها الإجرامي عن هذه المجزرة المستمرة منذ واحدٍ وعشرين شهراً.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، في خطوة جديدة تهدف إلى معاقبة المنتقدين للعدوان الإسرائيلي.

واتهمت ألبانيزي، وهي محامية متخصصة في حقوق الإنسان، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفضت كل من واشنطن وتل أبيب هذا الاتهام بشدة، رغم تقديم دعاوى إبادة جماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ودعاوى جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعمت منظمات حقوقية وخبراء بارزون في دراسات الإبادة الجماعية مواقف ألبانيزي، وساندوا مطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنه.