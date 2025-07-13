توقف تام لخدمات بلديات المحافظة الوسطى بسبب انقطاع الوقود

أعلنت بلديات محافظة الوسطى ومجلس إدارة النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية، عن التوقف التام لجميع خدماتها الأساسية، نتيجة الانقطاع الكامل لإمدادات الوقود اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع وترحيل النفايات، إلى جانب المعدات الثقيلة الخاصة بإزالة الركام وفتح الطرق.

وقالت البلديات في بيان صحفي إن تعنّت الاحتلال واستمراره في منع إدخال الوقود، رغم المناشدات المحلية والدولية، تسبب بشلل تام في كافة مرافق البلديات، وتوقف كامل في الخدمات الحيوية، بما في ذلك خدمات مجلس إدارة النفايات الصلبة المختص بترحيل النفايات في المحافظة.

وأشار البيان إلى تفاقم الأزمة مع استمرار انقطاع مياه ميكروت – أحد المصادر الأساسية التي تغذي المحافظة – منذ 23 يناير 2025، ما رفع من حدة أزمة المياه وزاد من التهديدات الصحية والبيئية.

وأضاف أن خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية مياه البحر المركزية جنوب دير البلح لا يزال مقطوعاً منذ 9 مارس 2025، الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب وزاد من حدة الأزمة المائية الراهنة.

وطالبت البلديات في ختام بيانها المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والجهات المعنية بالتحرك الفوري لتوريد الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية، كما ناشدت الجهات المختصة بالعمل العاجل لإعادة تشغيل خط مياه ميكروت، وخط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية مياه البحر في جنوب دير البلح.