سفينة "حنظلة" تُؤكد مضيها لكسر حصار غزة

قالت ماريا إلينا عضو فريق السفينة "حنظلة" إنهم يبحرون من أجل كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة.

وأضافت "لقد وعدنا سكان غزة بأننا لن نتوقف حتى كسر الحصار وتحرير فلسطين".

ويطلق تحالف أسطول الحرية سفينة جديدة تحمل اسم "حنظلة"، يوم الأحد، من ميناء سرقوسة الإيطالي، في مهمة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة في ظل حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

وأكد التحالف، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الاستهداف الممنهج لن يثنيهم عن مواصلة جهودهم في مواجهة الحصار.

وأشار إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث يواجه السكان الموت إضافة إلى تهديدات متفاقمة بالمجاعة وتفشي الأمراض.

وشدد التحالف على أن هذه المبادرة تمثل تحركًا شعبيًا مستقلًا، في ظل ما وصفه بـ"فشل المؤسسات الدولية في حماية المدنيين ورفع الحصار"، داعيًا إلى دعم الجهود المدنية الهادفة إلى إغاثة الفلسطينيين المحاصرين.

والأسبوع الماضي، تجمع عشرات النشطاء في ميناء سيراكوزي قرب السفينة التي كُتب عليها اسم "حنظلة" بخط عريض، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات أبرزها "أوقفوا إطلاق النار الآن".

وفي التاسع من يونيو/حزيران الماضي استولى جيش الاحتلال على سفينة "مادلين" ضمن أسطول الحرية من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقلت 12 ناشطًا دوليًا كانوا على متنها.