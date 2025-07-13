الاحتلال يُصدر ويُجدد أوامر "الإداري" بحق 53 معتقلًا

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، يوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 53 معتقلًا.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن قائمة أسماء المعتقلين الذي صُدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (أوامر جديدة وأوامر تجديد)، هي:

1. محمد مصطفى عيسى عروج-بيت لحم-3 شهور

2. حباب مروان أحمد سماره-نابلس-4 شهور

3. حمزة نضال عبد الرحيم زيد-قلقيلية-6 شهور

4. يوسف إبراهيم حمزة مبارك-طولكرم-5 شهور ونصف

5. يوسف شاكر عبد الله قنديل-5 شهور ونصف

6. مجد محمد عبد الله سريه-جنين-4 شهور

7. مصطفى محمود أحمد خدرج-قلقيلية-6 شهور

8. محمد رائد عبد اللطيف عجاوي-جنين-3 شهور

9. محمود صقر أحمد عصيدة-تل-3 شهور ونصف

10. عز الدين جمال أحمد قصول-اريحا-4 شهور

11. محمد محمود حسن درويش-دورا-6 شهور

12. محمد نور ظافر عزت بيشاوي-نابلس-4 شهور

13. سيف عدنان جمال شاويش-عقابا-4 شهور

14. رائق رائد سليم حجر-شويكه-6 شهور

15. أحمد عبد القادر إسماعيل مسالمة-بيت عوا-4 شهور

16. أسعد عقاب أسعد نعالوه-شويكة-4 شهور

17. جاد المنتصر طاهر يعقوب-بيت ريما-6 شهور

18. وسام رسمي إبراهيم سيد احمد-دورا-4 شهور

19. ورد أشرف سميح ميثاني-يعبد-6 شهور

20. حاتم محمد قاسم عطا عبيدو-الخليل-4 شهور

21. حسن مصطفى حسين حسني-الفوار-4 شهور

22. كرم محمد سلامة ملوح-بيت عوا-6 شهور

23. محمد أحمد فؤاد سوالمة-بلاطة-4 شهور

24. محمد حسام سرحان قطناني-نابلس-6 شهور

25. محمد قاسم محمد مسالمه-بيت عوا-4 شهور

26. محمد إياد سلمان المطور-بيت حنينا-6 شهور

27. محمد جمال محمد ربايعة-ميثلون-4 شهور

28. محمد ميزر محمد صعابنه-فحمه-6 شهور

29. محمد ناصر رزق قاطوني- نابلس-6 شهور

30. محمد عامر سليم دبور-الجلزون-6 شهور

31. نزار أشرف نزار سليم-عزون-4 شهور

32. سمير عبد القادر إسماعيل مسالمة-بيت عوا-6 شهور

33. عبدالله محمد عبدالله معطان-برقا-4 شهور

34. عدي عبد الحميد أحمد يونس-4 شهور

35. عمير إيهاب مصطفى شلهوب-نابلس-4 شهور

36. فهمي عتيبه فهمي سوالمه-عصيرة الشمالية -6 شهور

37. صالح مريد صالح فياض-6 شهور

38. أوس خليل موسى ابو علي-قلقيلية-6 شهور

39. إياد لطفي يوسف أبو صلاح-ذنابة-3 شهور

40. أيهم فيصل محمد حروب-دورا-6 شهور

41. جهاد داود أبو ارحيم-جماعين-6 شهور

42. حمزة جمال عوض برهم-طلوزه-4 شهور

43. حمزة منجد عبد الحميد القزاز-دورا-6 شهور

44. حسني فواز حسني مرعي-6 شهور

45. يامن محمد أسعد ابو بكر-يعبد-6 شهور

46. يزن عبد الجواد عودة فرحات-دير دبوان-4 شهور

47. محمد زهير محمد وهدان-عقبة جبر-4 شهور

48. معاذ شريف عبد الرؤوف صوافطة-طوباس-3 شهور

49. محمد فادي حمدي رمانه-4 شهور

50. نديم إبراهيم عوض صبارنة-بيت أمر-4 شهور

51. عبد الله ماهر أحمد أبو بكر-يعبد-4 شهور

52. محمد إبراهيم محمد أسمر-بيت ريما-3 شهور

53. معاذ جاسر فهمي سريه-طولكرم-6 شهور