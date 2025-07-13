مسيرات في الأرجنتين رفضًا للإبادة الجماعية بغزة

شهدت العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، مسيرة جماهيرية حاشدة جابت أبرز شوارع ومعالم المدينة، بتنظيم من لجنة التضامن الأرجنتينية مع الشعب الفلسطيني، ضمن حملة وطنية واسعة شملت العديد من المقاطعات والمدن الأرجنتينية، تحت شعار: "الأرجنتين ترفض الإبادة الجماعية في غزة".

وشارك في المسيرة آلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر، معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفضهم المطلق للجرائم المرتكبة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وارتدى أغلب المشاركين ملابس باللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى الدم الفلسطيني المسفوك، ورفضاً لجرائم الإبادة التي تُرتكب بحق المدنيين، في مشهد مهيب جسّد التلاحم الشعبي الأرجنتيني مع القضية الفلسطينية.

وبالتزامن مع مسيرة بوينس آيرس انطلقت مسيرات مشابهه في عدد من المقاطعات والمدن الأرجنتينية، في مشهد شامل عبّر عن إجماع شعبي أرجنتيني واسع ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت لجنة التضامن الأرجنتينية مع الشعب الفلسطيني، في بيان، أن أكثر من 57 ألف فلسطيني استُشهدوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر والممنهج، مشيرة إلى أن أكثر من 700 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

كما عبر البيان عن رفض مخطط نقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس، مؤكداً ان هذه الخطوة هي خرقاً فاضحاً للقرارات والشرعية الدولية.

وطالب الحكومة الأرجنتينية بإلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية الموقعة مع دولة الاحتلال، انسجاماً مع التزامات الأرجنتين التاريخية تجاه حقوق الإنسان، ورفضاً لأي شكل من أشكال التواطؤ مع سياسات القمع والتطهير العرقي.