"سرايا القدس" تدمر آليتين عسكريتين جنوبي خانيونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، يوم الأحد، عن تمكن مجاهديها من تدمير آليتين عسكريتين إسرائيليتين جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس خلال منشور عبر "تليغرام": "بعد عودة مجاهدينا من مناطق القتال في مدينة خانيونس أبلغوا عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية -مزروعة مسبقاً- محيط مدرسة المهاجرين، في منطقة قيزان النجار جنوبي خانيونس".

وأضافت السرايا، أن مجاهديها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة جانبية، في منطقة قيزان النجار جنوبي خانيونس.

وتواصل فصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.