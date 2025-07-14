سرايا القدس: تدمير دبابة وجرافة للاحتلال شرق غزة بعمليتين نوعيتين

أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – أن مجاهديها نفذوا، بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام، عمليتين نوعيتين ضد قوات الاحتلال شرق مدينة غزة فجر يوم الجمعة 11 يوليو 2025، أسفرتا عن تدمير آلية مدرعة وجرافة عسكرية وإيقاع خسائر بشرية في صفوف جنود الاحتلال.

وجاء في بيان للمقاومة:

الساعة 01:00 فجراً: تم تفجير عبوة "ثاقب" مزروعة مسبقاً بدبابة من طراز ميركافا 4، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وسقوط قمرة القيادة.

الساعة 03:00 فجراً: استُهدفت جرافة عسكرية صهيونية من نوع D9 أثناء قيامها بأعمال تجريف في مقبرة البطش، بواسطة عبوة برميلية تعمل بنظام المسطرة الميكانيكية، ما أدى إلى تدميرها.

وأكدت السرايا أن مقاتليها رصدوا هبوط طيران مروحي للاحتلال الإسرائيلي في موقع العمليتين بهدف إخلاء القتلى والجرحى، دون الكشف عن الأعداد الدقيقة.

وتأتي هذه العمليات في سياق ما وصفته المقاومة بـ"المعركة المفتوحة مع العدو"، مؤكدة مواصلة استنزاف قوات الاحتلال في محاور الاشتباك المختلفة.