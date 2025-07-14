حماس:نتنياهو بتعمد إفشال التفاوض و لا يسعى إلى أي اتفاق حقيقي

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جولات التفاوض المتتالية، مؤكدة أنه لا يسعى إلى أي اتفاق حقيقي، بل يواصل الزج بجيشه في "حرب عبثية بلا أفق".

وقالت الحركة في بيان رسمي إن مقاوميها يخوضون حرب استنزاف نوعية تُفاجئ الاحتلال يوميًا بتكتيكات ميدانية مبتكرة، ما يُربك حساباته ويُفقده زمام المبادرة رغم تفوقه الناري والجوي.

وأضاف البيان أن "كلما طال أمد الحرب، ازداد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحركة لغزة، وتعمّق انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية"، مشددة على أن ما يروّج له نتنياهو من "نصر مطلق" ليس سوى وهمٍ كبير لتغطية ما وصفته بـ"الهزيمة السياسية والميدانية المدوّية".

وأكدت حماس أن استمرار هذه الحرب لا يهدد فقط حياة الجنود والأسرى الإسرائيليين، بل ينذر أيضًا بكارثة استراتيجية على مستقبل الكيان الصهيوني برمته.