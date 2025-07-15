سرايا القدس تعلن تنفيذ عملية نوعية شرق خانيونس بهدف أسر جنود "إسرائيليين"

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها نفذت يوم الثلاثاء الماضي عملية مركبة ونوعية استهدفت ناقلة جند إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار معركة "طوفان الأقصى".

وأوضح قائد ميداني في السرايا، في تصريح صحفي، أن العملية بدأت بتفجير عبوات ناسفة من نوع "برق الصدمية"، جرى زرعها مسبقًا في مسار الناقلة بعد متابعة دقيقة وتحضيرات ميدانية استمرت عدة أيام، ما أدى إلى تدمير الناقلة واشتعال النيران فيها بالكامل.

وأضاف أن مجاهدي السرايا انقضوا مباشرة عقب التفجير على ناقلة الجند واشتبكوا مع طاقمها من مسافة صفر، وتمكنوا من سحل أحد الجنود بهدف أسره. إلا أن تدخل الآليات العسكرية الإسرائيلية القريبة وإطلاقها القذائف والرشاشات على موقع العملية حال دون إتمام عملية الأسر، ما أدى إلى مقتل الجندي المستهدف واستشهاد عدد من المقاومين المشاركين.

وأكد القائد الميداني أن العملية تأتي ضمن سلسلة من المحاولات التي نفذها مجاهدو السرايا في مناطق التوغل والاشتباك مع الاحتلال، مشددًا على أن "ثقتنا بالمجاهدين عالية، وسيُكتب لهم التوفيق بإذن الله".