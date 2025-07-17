اليونسيف: الاحتلال يقتل 28 طفلًا يوميًا في غزة:

خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، كشفت مديرة منظمة اليونيسف عن أرقام صادمة بشأن ضحايا العدوان على قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 17 ألف طفل قُتلوا منذ بدء الحرب، بمعدل 28 طفلاً يوميًا. وقالت إن "فصلًا دراسيًا كاملًا من الأطفال يُقتل كل يوم، وكأننا نفقد مدرسة كاملة من التلاميذ يوميًا على مدار عامين".

من جانبه، صرّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بأن الوضع الصحي في غزة بلغ مرحلة الكارثة، مشيرًا إلى أن "كل خمسة رُضّع في مستشفيات القطاع يتشاركون حاضنة واحدة"، وأن "70% من الأدوية الأساسية نفدت"، ما يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى.