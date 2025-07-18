بطاركة الكنائس بالقدس يدينون قصف كنيسة اللاتين في غزة

أدان بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، قصف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة اللاتين في مدينة غزة يوم أمس الخميس.

وأعرب البطاركة في بيان يوم الجمعة، عن تضامنهم مع بطريركية اللاتين في القدس، ومن احتموا في كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في مدينة غزة، بعد الاعتداء الإجرامي الذي شنّه جيش الاحتلال على حرم الكنيسة صباح الخميس.

وقالوا إن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في مباني الكنيسة، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، وأصاب عشرة آخرين بجراح، من بينهم راعي الكنيسة غبريال رومانيلي.

وأضافوا أن دور العبادة أماكن مقدّسة يجب أن تكون مصونة من العنف، وهي محمية أيضًا بموجب القانون الدولي.

واعتبروا استهداف كنيسة تحتضن ما يقارب 600 نازح ونازحة، من بينهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، يشكل انتهاكًا صارخًا لهذا القانون، وإهانة للكرامة الإنسانية، وامتهانًا لقدسية الحياة، وتدنيسًا لمكان مقدس.

ودعا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، قادة العالم ووكالات الأمم المتحدة إلى العمل العاجل لفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة، يُفضي إلى إنهاء الحرب.

وطالبوا بضمان الحماية الكاملة لكافة المواقع الدينية والإنسانية، وتوفير الإغاثة العاجلة لمئات الآلاف من المجوعين في قطاع غزة.