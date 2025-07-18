لجان المقاومة: غزة تواجه المجاعة والموت البطيء وسط صمت دولي وعار إنساني

حذّرت لجان المقاومة في فلسطين من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن المجاعة وصلت إلى "أعلى درجاتها" نتيجة الحصار الخانق وحرب التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، ضد أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأكدت اللجان في بيان وصل "الرسالة نت"، أن قطاع غزة اليوم بلا طعام ولا دواء، ويعاني من نقص حاد في المياه، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تهدد حياة المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

وأضافت "الجوع بات يطرق كل بيت، والناس يتساقطون في الشوارع. من ينجو من القصف، يواجه الموت البطيء جوعاً، في مشهد يشكل وصمة عار على جبين البشرية، وخاصة المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، الذي يشارك في تضليل وتخدير الرأي العام العالمي".

واتهمت لجان المقاومة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب نازية فاشية تتجاوز كل الحدود الإنسانية"، مؤكدةً أن هذه السياسات ما كانت لتستمر لولا "الدعم المباشر والتغطية الكاملة من الإدارة الأمريكية".

ودعت إلى "إشعال انتفاضة وثورة عالمية" نصرة لغزة، مطالبةً الشعوب العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، إلى التحرك العاجل والانتصار للإنسان الفلسطيني الذي يواجه الإبادة بالقصف والجوع.