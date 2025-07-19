أكثر من 650 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية

حذّر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، اليوم الجمعة، من تفاقم أزمة سوء التغذية في قطاع غزة، مؤكداً أن أكثر من 650 ألف طفل يعانون من آثارها المباشرة، في ظل استمرار الحصار وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.

وأوضح المتحدث أن نحو 60 ألف طفل من بين هؤلاء، وصلوا إلى مراحل حرجة وشديدة من سوء التغذية، نتيجة النقص الحاد في حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية.

وأشار إلى أن الانهيار المتواصل في النظام الصحي ونقص الإمدادات الطبية والغذائية يهدد حياة الآلاف من الأطفال، داعياً المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل وتوفير الغذاء والدواء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأكد أن الوضع الإنساني في غزة دخل مرحلة الكارثة، وأن صمت المجتمع الدولي يشكّل غطاءً لاستمرار جرائم الاحتلال بحق الأطفال الأبرياء.