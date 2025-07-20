الميزان: غزة تموت جوعاً وإسرائيل ترتكب أكبر جريمة بالعصر الحديث

اتهم مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان جديد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "أكبر جريمة تجويع وقتل جماعي في العصر الحديث"، وذلك في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر، والذي تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد المركز أن "المدنيين في غزة يموتون جوعاً على الهواء مباشرة، في ظل صمت دولي مخزٍ وسقوط أخلاقي مدوٍ للمجتمع الدولي، الذي أسقط ما تبقى من مشترك إنساني"، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجوع والموت المنتشرين في أوساط الأطفال والنساء وكبار السن.

وجدد مركز الميزان دعوته إلى تحرك دولي عاجل لوقف المجازر وفتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية بكميات كافية، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.