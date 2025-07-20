(هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين): أغلبية (المجتمع الإسرائيلي) تطالب بإنهاء القتال والتوصل لاتفاق شامل

أكدت (هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين) أن أغلبية ساحقة من (المجتمع الإسرائيلي) باتت تطالب بضرورة إنهاء القتال في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن عودة جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي، أن "الرأي العام داخل (إسرائيل) يزداد اقتناعاً يوماً بعد يوم بأن استمرار الحرب لن يحقق أهدافه، بل يزيد من المخاطر على حياة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة"، داعية حكومة (نتنياهو) إلى اتخاذ قرارات جريئة تضع حداً للمعاناة المستمرة.

ويواجه رئيس وزراء (إسرائيل) ضغوطاً شعبية وسياسية متزايدة، وسط تظاهرات أسبوعية لعائلات الأسرى تطالب بإبرام صفقة تبادل فوري وإنهاء الحرب التي دخلت شهرها العاشر دون تحقيق أي اختراق يُذكر.